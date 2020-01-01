INTEXCOIN (INTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi INTEXCOIN (INTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

INTEXCOIN (INTX) teave The world's first direct aid project which provides aid With IntexcharIty, we reach directly to the needy. Our Goal; To build a new eco system based on community power, trust and social benefit creation and to ensure Intexcoin is valuable and seen as a reliable currency used all over the world. With this appraisal, in a cumulative increase, we are aiming to provide more and more life support for those in need. Ametlik veebisait: https://intexcoin.io/

INTEXCOIN (INTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage INTEXCOIN (INTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.23K $ 2.23K $ 2.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058023 $ 0.058023 $ 0.058023 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave INTEXCOIN (INTX) hinna kohta

INTEXCOIN (INTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud INTEXCOIN (INTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INTX tokeni tokenoomikat, avastage INTX tokeni reaalajas hinda!

INTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INTX võiks suunduda? Meie INTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INTX tokeni hinna ennustust kohe!

