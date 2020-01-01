Internxt (INXT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Internxt (INXT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Internxt (INXT) teave Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform. Ametlik veebisait: https://internxt.com/ Valge raamat: https://internxt.io/whitepaper.pdf Ostke INXT kohe!

Internxt (INXT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Internxt (INXT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.12K $ 12.12K $ 12.12K Koguvaru: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ringlev varu: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.12K $ 12.12K $ 12.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 47.25 $ 47.25 $ 47.25 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0.01083108 $ 0.01083108 $ 0.01083108 Lisateave Internxt (INXT) hinna kohta

Internxt (INXT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Internxt (INXT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INXT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INXT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INXT tokeni tokenoomikat, avastage INXT tokeni reaalajas hinda!

INXT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INXT võiks suunduda? Meie INXT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INXT tokeni hinna ennustust kohe!

