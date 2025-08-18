Rohkem infot INXT

Internxt hind (INXT)

1 INXT/USD reaalajas hind:

$0.03378097
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Internxt (INXT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:02:59 (UTC+8)

Internxt (INXT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 47.25
$ 0.0
--

--

0.00%

0.00%

Internxt (INXT) reaalajas hind on $0.03378097. Viimase 24 tunni jooksul INXT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. INXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 47.25 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on INXT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Internxt (INXT) – turuteave

$ 37.81K
--
$ 37.81K
1.12M
1,119,294.54291701
Internxt praegune turukapitalisatsioon on $ 37.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. INXT ringlev varu on 1.12M, mille koguvaru on 1119294.54291701. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.81K.

Internxt (INXT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Internxt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Internxt ja USD hinnamuutus $ +0.0025697352.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Internxt ja USD hinnamuutus $ +0.0028774461.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Internxt ja USD hinnamuutus $ +0.002067794842626175.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0025697352+7.61%
60 päeva$ +0.0028774461+8.52%
90 päeva$ +0.002067794842626175+6.52%

Mis on Internxt (INXT)

Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Internxt (INXT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Internxt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Internxt (INXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Internxt (INXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Internxt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Internxt hinna ennustust kohe!

INXT kohalike valuutade suhtes

Internxt (INXT) tokenoomika

Internxt (INXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Internxt (INXT) kohta

Kui palju on Internxt (INXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas INXT hind USD on 0.03378097 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INXT/USD hind?
Praegune hind INXT/USD on $ 0.03378097. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Internxt turukapitalisatsioon?
INXT turukapitalisatsioon on $ 37.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INXT ringlev varu?
INXT ringlev varu on 1.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INXT (ATH) hind?
INXT saavutab ATH hinna summas 47.25 USD.
Mis oli kõigi aegade INXT madalaim (ATL) hind?
INXT nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on INXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INXT kauplemismaht on -- USD.
Kas INXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
INXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INXT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:02:59 (UTC+8)

