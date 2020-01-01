Internet Doge (IDOGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Internet Doge (IDOGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Internet Doge (IDOGE) teave iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community. Ametlik veebisait: https://idoge.org/ Ostke IDOGE kohe!

Internet Doge (IDOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Internet Doge (IDOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 672.59K $ 672.59K $ 672.59K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 672.59K $ 672.59K $ 672.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.84 $ 2.84 $ 2.84 Kõigi aegade madalaim: $ 0.313444 $ 0.313444 $ 0.313444 Praegune hind: $ 0.672594 $ 0.672594 $ 0.672594 Lisateave Internet Doge (IDOGE) hinna kohta

Internet Doge (IDOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Internet Doge (IDOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IDOGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IDOGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IDOGE tokeni tokenoomikat, avastage IDOGE tokeni reaalajas hinda!

IDOGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IDOGE võiks suunduda? Meie IDOGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IDOGE tokeni hinna ennustust kohe!

