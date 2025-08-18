Mis on Internet Doge (IDOGE)

iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Internet Doge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Internet Doge (IDOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Internet Doge (IDOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Internet Doge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

IDOGE kohalike valuutade suhtes

Internet Doge (IDOGE) tokenoomika

Internet Doge (IDOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Internet Doge (IDOGE) kohta Kui palju on Internet Doge (IDOGE) tänapäeval väärt? Reaalajas IDOGE hind USD on 0.702324 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IDOGE/USD hind? $ 0.702324 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IDOGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Internet Doge turukapitalisatsioon? IDOGE turukapitalisatsioon on $ 702.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IDOGE ringlev varu? IDOGE ringlev varu on 1.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDOGE (ATH) hind? IDOGE saavutab ATH hinna summas 2.84 USD . Mis oli kõigi aegade IDOGE madalaim (ATL) hind? IDOGE nägi ATL hinda summas 0.313444 USD . Milline on IDOGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IDOGE kauplemismaht on -- USD . Kas IDOGE sel aastal kõrgemale ka suundub? IDOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDOGE hinna ennustust

