International Stable Currency (ISC) teave What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. Ametlik veebisait: https://isc.money Valge raamat: https://wp.isc.money/ Ostke ISC kohe!

International Stable Currency (ISC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage International Stable Currency (ISC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Koguvaru: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ringlev varu: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Kõigi aegade madalaim: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Praegune hind: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Lisateave International Stable Currency (ISC) hinna kohta

International Stable Currency (ISC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud International Stable Currency (ISC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ISC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ISC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ISC tokeni tokenoomikat, avastage ISC tokeni reaalajas hinda!

ISC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ISC võiks suunduda? Meie ISC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ISC tokeni hinna ennustust kohe!

