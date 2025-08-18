International Stable Currency hind (ISC)
International Stable Currency (ISC) reaalajas hind on $1.97. Viimase 24 tunni jooksul ISC kaubeldud madalaim $ 1.96 ja kõrgeim $ 1.98 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.04 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.53.
Lüliajalise tootluse osas on ISC muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel -0.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
International Stable Currency praegune turukapitalisatsioon on $ 2.20M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ISC ringlev varu on 1.12M, mille koguvaru on 1116462.187648. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.20M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse International Stable Currency ja USD hinnamuutus $ -0.003053985386054.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse International Stable Currency ja USD hinnamuutus $ +0.0116596420.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse International Stable Currency ja USD hinnamuutus $ +0.1376819210.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse International Stable Currency ja USD hinnamuutus $ +0.0537483365286187.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.003053985386054
|-0.15%
|30 päeva
|$ +0.0116596420
|+0.59%
|60 päeva
|$ +0.1376819210
|+6.99%
|90 päeva
|$ +0.0537483365286187
|+2.80%
What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
