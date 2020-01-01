International Meme Fund (IMF) tokenoomika

International Meme Fund (IMF) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi International Meme Fund (IMF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

International Meme Fund (IMF) teave

International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.

Ametlik veebisait:
https://imf.bz
Valge raamat:
https://docs.imf.bz

International Meme Fund (IMF) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage International Meme Fund (IMF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 8.86M
$ 8.86M$ 8.86M
Koguvaru:
$ 33.00M
$ 33.00M$ 33.00M
Ringlev varu:
$ 31.91M
$ 31.91M$ 31.91M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 9.16M
$ 9.16M$ 9.16M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 2.23
$ 2.23$ 2.23
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.0241715
$ 0.0241715$ 0.0241715
Praegune hind:
$ 0.277759
$ 0.277759$ 0.277759

International Meme Fund (IMF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

International Meme Fund (IMF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate IMF tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

IMF tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate IMF tokeni tokenoomikat, avastage IMF tokeni reaalajas hinda!

IMF – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu IMF võiks suunduda? Meie IMF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

