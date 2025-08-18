Mis on International Meme Fund (IMF)

International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse International Meme Fund (IMF) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

International Meme Fund hinna ennustus (USD)

Kui palju on International Meme Fund (IMF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie International Meme Fund (IMF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida International Meme Fund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake International Meme Fund hinna ennustust kohe!

IMF kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

International Meme Fund (IMF) tokenoomika

International Meme Fund (IMF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse International Meme Fund (IMF) kohta Kui palju on International Meme Fund (IMF) tänapäeval väärt? Reaalajas IMF hind USD on 0.345007 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IMF/USD hind? $ 0.345007 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IMF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on International Meme Fund turukapitalisatsioon? IMF turukapitalisatsioon on $ 11.01M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IMF ringlev varu? IMF ringlev varu on 31.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMF (ATH) hind? IMF saavutab ATH hinna summas 2.23 USD . Mis oli kõigi aegade IMF madalaim (ATL) hind? IMF nägi ATL hinda summas 0.0241715 USD . Milline on IMF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IMF kauplemismaht on -- USD . Kas IMF sel aastal kõrgemale ka suundub? IMF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMF hinna ennustust

International Meme Fund (IMF) Olulised valdkonna uudised