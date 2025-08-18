Rohkem infot IKB

IKB Hinnainfo

IKB Ametlik veebisait

IKB Tokenoomika

IKB Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

International Klein Blue logo

International Klein Blue hind (IKB)

Loendis mitteolevad

1 IKB/USD reaalajas hind:

$0.00024421
$0.00024421$0.00024421
+0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
International Klein Blue (IKB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:13:15 (UTC+8)

International Klein Blue (IKB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.87%

+4.90%

+4.90%

International Klein Blue (IKB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul IKB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IKBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IKB muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +0.87% 24 tunni vältel +4.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

International Klein Blue (IKB) – turuteave

$ 201.39K
$ 201.39K$ 201.39K

--
----

$ 201.39K
$ 201.39K$ 201.39K

824.63M
824.63M 824.63M

824,634,475.7734673
824,634,475.7734673 824,634,475.7734673

International Klein Blue praegune turukapitalisatsioon on $ 201.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IKB ringlev varu on 824.63M, mille koguvaru on 824634475.7734673. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 201.39K.

International Klein Blue (IKB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse International Klein Blue ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse International Klein Blue ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse International Klein Blue ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse International Klein Blue ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.87%
30 päeva$ 0+6.08%
60 päeva$ 0+25.64%
90 päeva$ 0--

Mis on International Klein Blue (IKB)

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse International Klein Blue (IKB) allikas

Ametlik veebisait

International Klein Blue hinna ennustus (USD)

Kui palju on International Klein Blue (IKB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie International Klein Blue (IKB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida International Klein Blue nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake International Klein Blue hinna ennustust kohe!

IKB kohalike valuutade suhtes

International Klein Blue (IKB) tokenoomika

International Klein Blue (IKB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IKB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse International Klein Blue (IKB) kohta

Kui palju on International Klein Blue (IKB) tänapäeval väärt?
Reaalajas IKB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IKB/USD hind?
Praegune hind IKB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on International Klein Blue turukapitalisatsioon?
IKB turukapitalisatsioon on $ 201.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IKB ringlev varu?
IKB ringlev varu on 824.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IKB (ATH) hind?
IKB saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade IKB madalaim (ATL) hind?
IKB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IKB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IKB kauplemismaht on -- USD.
Kas IKB sel aastal kõrgemale ka suundub?
IKB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IKB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:13:15 (UTC+8)

International Klein Blue (IKB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.