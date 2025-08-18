Rohkem infot INTERN

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Intern (INTERN) reaalajas hinnagraafik
Intern (INTERN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00388484
$ 0.00388484$ 0.00388484

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+16.98%

+16.98%

Intern (INTERN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul INTERN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. INTERNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00388484 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on INTERN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +16.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Intern (INTERN) – turuteave

$ 43.81K
$ 43.81K$ 43.81K

--
----

$ 43.81K
$ 43.81K$ 43.81K

999.87M
999.87M 999.87M

999,866,133.5422243
999,866,133.5422243 999,866,133.5422243

Intern praegune turukapitalisatsioon on $ 43.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. INTERN ringlev varu on 999.87M, mille koguvaru on 999866133.5422243. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.81K.

Intern (INTERN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Intern ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Intern ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Intern ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Intern ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+5.13%
60 päeva$ 0-13.04%
90 päeva$ 0--

Mis on Intern (INTERN)

$INTERN is an AI agent developed as part of the FOMO AI Agents ecosystem, a decentralized platform built on the Solana blockchain. The project focuses on creating AI-driven personalities that provide engaging and transparent interactions across social media and communication platforms. With $INTERN, users can experience authentic and meme-inspired interactions that reflect the culture of the Web3 community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Intern (INTERN) allikas

Ametlik veebisait

Intern hinna ennustus (USD)

Kui palju on Intern (INTERN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Intern (INTERN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Intern nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Intern hinna ennustust kohe!

INTERN kohalike valuutade suhtes

Intern (INTERN) tokenoomika

Intern (INTERN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INTERN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Intern (INTERN) kohta

Kui palju on Intern (INTERN) tänapäeval väärt?
Reaalajas INTERN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INTERN/USD hind?
Praegune hind INTERN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Intern turukapitalisatsioon?
INTERN turukapitalisatsioon on $ 43.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INTERN ringlev varu?
INTERN ringlev varu on 999.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INTERN (ATH) hind?
INTERN saavutab ATH hinna summas 0.00388484 USD.
Mis oli kõigi aegade INTERN madalaim (ATL) hind?
INTERN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on INTERN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INTERN kauplemismaht on -- USD.
Kas INTERN sel aastal kõrgemale ka suundub?
INTERN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INTERN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.