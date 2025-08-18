Mis on intellika AI (INTAI)

intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth.

intellika AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on intellika AI (INTAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie intellika AI (INTAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida intellika AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

intellika AI (INTAI) tokenoomika

intellika AI (INTAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INTAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse intellika AI (INTAI) kohta Kui palju on intellika AI (INTAI) tänapäeval väärt? Reaalajas INTAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INTAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INTAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on intellika AI turukapitalisatsioon? INTAI turukapitalisatsioon on $ 18.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INTAI ringlev varu? INTAI ringlev varu on 999.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INTAI (ATH) hind? INTAI saavutab ATH hinna summas 0.00244052 USD . Mis oli kõigi aegade INTAI madalaim (ATL) hind? INTAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on INTAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INTAI kauplemismaht on -- USD . Kas INTAI sel aastal kõrgemale ka suundub? INTAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INTAI hinna ennustust

