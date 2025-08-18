Mis on Integritee (TEER)

What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

Üksuse Integritee (TEER) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Integritee hinna ennustus (USD)

Kui palju on Integritee (TEER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Integritee (TEER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Integritee nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Integritee hinna ennustust kohe!

TEER kohalike valuutade suhtes

Integritee (TEER) tokenoomika

Integritee (TEER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TEER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Integritee (TEER) tänapäeval väärt? Reaalajas TEER hind USD on 0.15254 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TEER/USD hind? $ 0.15254 . Milline on Integritee turukapitalisatsioon? TEER turukapitalisatsioon on $ 607.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TEER ringlev varu? TEER ringlev varu on 3.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TEER (ATH) hind? TEER saavutab ATH hinna summas 8.87 USD . Mis oli kõigi aegade TEER madalaim (ATL) hind? TEER nägi ATL hinda summas 0.124479 USD . Milline on TEER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TEER kauplemismaht on -- USD .

Integritee (TEER) Olulised valdkonna uudised