Integral (ITGR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Integral (ITGR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Integral (ITGR) teave Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size. Ametlik veebisait: https://integral.link/ Ostke ITGR kohe!

Integral (ITGR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Integral (ITGR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 407.47K $ 407.47K $ 407.47K Koguvaru: $ 299.97M $ 299.97M $ 299.97M Ringlev varu: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00286014 $ 0.00286014 $ 0.00286014 Praegune hind: $ 0.00485424 $ 0.00485424 $ 0.00485424 Lisateave Integral (ITGR) hinna kohta

Integral (ITGR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Integral (ITGR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ITGR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ITGR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ITGR tokeni tokenoomikat, avastage ITGR tokeni reaalajas hinda!

ITGR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ITGR võiks suunduda? Meie ITGR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ITGR tokeni hinna ennustust kohe!

