Mis on Integral (ITGR)

Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Integral (ITGR) allikas Ametlik veebisait

Integral hinna ennustus (USD)

Kui palju on Integral (ITGR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Integral (ITGR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Integral nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Integral hinna ennustust kohe!

ITGR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Integral (ITGR) tokenoomika

Integral (ITGR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ITGR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Integral (ITGR) kohta Kui palju on Integral (ITGR) tänapäeval väärt? Reaalajas ITGR hind USD on 0.00502171 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ITGR/USD hind? $ 0.00502171 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ITGR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Integral turukapitalisatsioon? ITGR turukapitalisatsioon on $ 421.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ITGR ringlev varu? ITGR ringlev varu on 83.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ITGR (ATH) hind? ITGR saavutab ATH hinna summas 3.45 USD . Mis oli kõigi aegade ITGR madalaim (ATL) hind? ITGR nägi ATL hinda summas 0.00286014 USD . Milline on ITGR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ITGR kauplemismaht on -- USD . Kas ITGR sel aastal kõrgemale ka suundub? ITGR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ITGR hinna ennustust

Integral (ITGR) Olulised valdkonna uudised