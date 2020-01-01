inSure DeFi (SURE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi inSure DeFi (SURE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

inSure DeFi (SURE) teave inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios. Ametlik veebisait: https://insuretoken.net/

inSure DeFi (SURE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage inSure DeFi (SURE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.12M $ 30.12M $ 30.12M Koguvaru: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Ringlev varu: $ 26.48B $ 26.48B $ 26.48B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 100.08M $ 100.08M $ 100.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.11397 $ 0.11397 $ 0.11397 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00113735 $ 0.00113735 $ 0.00113735 Lisateave inSure DeFi (SURE) hinna kohta

inSure DeFi (SURE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud inSure DeFi (SURE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SURE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SURE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SURE tokeni tokenoomikat, avastage SURE tokeni reaalajas hinda!

SURE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SURE võiks suunduda? Meie SURE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

