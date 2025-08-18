Mis on inSure DeFi (SURE)

inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios.

inSure DeFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on inSure DeFi (SURE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie inSure DeFi (SURE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida inSure DeFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SURE kohalike valuutade suhtes

inSure DeFi (SURE) tokenoomika

inSure DeFi (SURE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SURE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse inSure DeFi (SURE) kohta Kui palju on inSure DeFi (SURE) tänapäeval väärt? Reaalajas SURE hind USD on 0.00128481 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SURE/USD hind? $ 0.00128481 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SURE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on inSure DeFi turukapitalisatsioon? SURE turukapitalisatsioon on $ 34.12M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SURE ringlev varu? SURE ringlev varu on 26.48B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SURE (ATH) hind? SURE saavutab ATH hinna summas 0.11397 USD . Mis oli kõigi aegade SURE madalaim (ATL) hind? SURE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SURE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SURE kauplemismaht on -- USD . Kas SURE sel aastal kõrgemale ka suundub? SURE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SURE hinna ennustust

