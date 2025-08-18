inSure DeFi hind (SURE)
inSure DeFi (SURE) reaalajas hind on $0.00128481. Viimase 24 tunni jooksul SURE kaubeldud madalaim $ 0.00128895 ja kõrgeim $ 0.00138391 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11397 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SURE muutunud -1.02% viimase tunni jooksul, -1.96% 24 tunni vältel -8.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
inSure DeFi praegune turukapitalisatsioon on $ 34.12M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SURE ringlev varu on 26.48B, mille koguvaru on 88000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 113.37M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse inSure DeFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse inSure DeFi ja USD hinnamuutus $ +0.0003670601.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse inSure DeFi ja USD hinnamuutus $ +0.0003582466.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse inSure DeFi ja USD hinnamuutus $ -0.0001541200505651941.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.96%
|30 päeva
|$ +0.0003670601
|+28.57%
|60 päeva
|$ +0.0003582466
|+27.88%
|90 päeva
|$ -0.0001541200505651941
|-10.71%
inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios.
inSure DeFi (SURE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SURE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
