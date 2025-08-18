Rohkem infot IWBTC

Instadapp WBTC hind (IWBTC)

Loendis mitteolevad

1 IWBTC/USD reaalajas hind:

$123,926
$123,926$123,926
-2.40%1D
Instadapp WBTC (IWBTC) reaalajas hinnagraafik
Instadapp WBTC (IWBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 123,348
$ 123,348$ 123,348
24 h madal
$ 127,204
$ 127,204$ 127,204
24 h kõrge

$ 123,348
$ 123,348$ 123,348

$ 127,204
$ 127,204$ 127,204

$ 133,688
$ 133,688$ 133,688

$ 16,702.44
$ 16,702.44$ 16,702.44

-0.27%

-2.44%

-3.44%

-3.44%

Instadapp WBTC (IWBTC) reaalajas hind on $123,926. Viimase 24 tunni jooksul IWBTC kaubeldud madalaim $ 123,348 ja kõrgeim $ 127,204 näitab aktiivset turu volatiivsust. IWBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 133,688 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 16,702.44.

Lüliajalise tootluse osas on IWBTC muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -2.44% 24 tunni vältel -3.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Instadapp WBTC (IWBTC) – turuteave

$ 7.30K
$ 7.30K$ 7.30K

--
----

$ 7.30K
$ 7.30K$ 7.30K

0.06
0.06 0.06

0.05894403
0.05894403 0.05894403

Instadapp WBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 7.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IWBTC ringlev varu on 0.06, mille koguvaru on 0.05894403. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.30K.

Instadapp WBTC (IWBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Instadapp WBTC ja USD hinnamuutus $ -3,107.0941550801.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Instadapp WBTC ja USD hinnamuutus $ -3,055.7301302000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Instadapp WBTC ja USD hinnamuutus $ +12,523.3915004000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Instadapp WBTC ja USD hinnamuutus $ +11,391.81264084249.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -3,107.0941550801-2.44%
30 päeva$ -3,055.7301302000-2.46%
60 päeva$ +12,523.3915004000+10.11%
90 päeva$ +11,391.81264084249+10.12%

Mis on Instadapp WBTC (IWBTC)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Instadapp WBTC (IWBTC) allikas

Ametlik veebisait

Instadapp WBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Instadapp WBTC (IWBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Instadapp WBTC (IWBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Instadapp WBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Instadapp WBTC hinna ennustust kohe!

IWBTC kohalike valuutade suhtes

Instadapp WBTC (IWBTC) tokenoomika

Instadapp WBTC (IWBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IWBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Instadapp WBTC (IWBTC) kohta

Kui palju on Instadapp WBTC (IWBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas IWBTC hind USD on 123,926 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IWBTC/USD hind?
Praegune hind IWBTC/USD on $ 123,926. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Instadapp WBTC turukapitalisatsioon?
IWBTC turukapitalisatsioon on $ 7.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IWBTC ringlev varu?
IWBTC ringlev varu on 0.06 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IWBTC (ATH) hind?
IWBTC saavutab ATH hinna summas 133,688 USD.
Mis oli kõigi aegade IWBTC madalaim (ATL) hind?
IWBTC nägi ATL hinda summas 16,702.44 USD.
Milline on IWBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IWBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas IWBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
IWBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IWBTC hinna ennustust.
Instadapp WBTC (IWBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

