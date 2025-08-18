Mis on Instadapp DAI (IDAI)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Instadapp DAI (IDAI) allikas Ametlik veebisait

Instadapp DAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Instadapp DAI (IDAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Instadapp DAI (IDAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Instadapp DAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Instadapp DAI hinna ennustust kohe!

IDAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Instadapp DAI (IDAI) tokenoomika

Instadapp DAI (IDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Instadapp DAI (IDAI) kohta Kui palju on Instadapp DAI (IDAI) tänapäeval väärt? Reaalajas IDAI hind USD on 1.15 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IDAI/USD hind? $ 1.15 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IDAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Instadapp DAI turukapitalisatsioon? IDAI turukapitalisatsioon on $ 399.75 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IDAI ringlev varu? IDAI ringlev varu on 346.65 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDAI (ATH) hind? IDAI saavutab ATH hinna summas 1.16 USD . Mis oli kõigi aegade IDAI madalaim (ATL) hind? IDAI nägi ATL hinda summas 0.937928 USD . Milline on IDAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IDAI kauplemismaht on -- USD . Kas IDAI sel aastal kõrgemale ka suundub? IDAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDAI hinna ennustust

Instadapp DAI (IDAI) Olulised valdkonna uudised