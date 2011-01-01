InsightX (INX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi InsightX (INX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

InsightX (INX) teave At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it. Ametlik veebisait: https://insightx.network/ Valge raamat: https://insightx.gitbook.io/insightx-whitepaper/introduction/insightx Ostke INX kohe!

InsightX (INX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage InsightX (INX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 749.99K $ 749.99K $ 749.99K Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 205.17M $ 205.17M $ 205.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 913.85K $ 913.85K $ 913.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01190125 $ 0.01190125 $ 0.01190125 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00053597 $ 0.00053597 $ 0.00053597 Praegune hind: $ 0.00365835 $ 0.00365835 $ 0.00365835 Lisateave InsightX (INX) hinna kohta

InsightX (INX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud InsightX (INX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INX tokeni tokenoomikat, avastage INX tokeni reaalajas hinda!

INX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INX võiks suunduda? Meie INX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INX tokeni hinna ennustust kohe!

