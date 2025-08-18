Rohkem infot INX

INX Hinnainfo

INX Valge raamat

INX Ametlik veebisait

INX Tokenoomika

INX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

InsightX logo

InsightX hind (INX)

Loendis mitteolevad

1 INX/USD reaalajas hind:

$0.00341892
$0.00341892$0.00341892
-4.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
InsightX (INX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:01:47 (UTC+8)

InsightX (INX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00340353
$ 0.00340353$ 0.00340353
24 h madal
$ 0.00367895
$ 0.00367895$ 0.00367895
24 h kõrge

$ 0.00340353
$ 0.00340353$ 0.00340353

$ 0.00367895
$ 0.00367895$ 0.00367895

$ 0.01190125
$ 0.01190125$ 0.01190125

$ 0.00053597
$ 0.00053597$ 0.00053597

+0.27%

-4.57%

+28.55%

+28.55%

InsightX (INX) reaalajas hind on $0.00341801. Viimase 24 tunni jooksul INX kaubeldud madalaim $ 0.00340353 ja kõrgeim $ 0.00367895 näitab aktiivset turu volatiivsust. INXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01190125 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00053597.

Lüliajalise tootluse osas on INX muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -4.57% 24 tunni vältel +28.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

InsightX (INX) – turuteave

$ 702.69K
$ 702.69K$ 702.69K

--
----

$ 856.21K
$ 856.21K$ 856.21K

205.17M
205.17M 205.17M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

InsightX praegune turukapitalisatsioon on $ 702.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. INX ringlev varu on 205.17M, mille koguvaru on 250000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 856.21K.

InsightX (INX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse InsightX ja USD hinnamuutus $ -0.000163895785213473.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse InsightX ja USD hinnamuutus $ +0.0004592486.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse InsightX ja USD hinnamuutus $ +0.0014404782.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse InsightX ja USD hinnamuutus $ +0.001916769733141762.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000163895785213473-4.57%
30 päeva$ +0.0004592486+13.44%
60 päeva$ +0.0014404782+42.14%
90 päeva$ +0.001916769733141762+127.68%

Mis on InsightX (INX)

At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse InsightX (INX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

InsightX hinna ennustus (USD)

Kui palju on InsightX (INX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie InsightX (INX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida InsightX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake InsightX hinna ennustust kohe!

INX kohalike valuutade suhtes

InsightX (INX) tokenoomika

InsightX (INX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse InsightX (INX) kohta

Kui palju on InsightX (INX) tänapäeval väärt?
Reaalajas INX hind USD on 0.00341801 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INX/USD hind?
Praegune hind INX/USD on $ 0.00341801. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on InsightX turukapitalisatsioon?
INX turukapitalisatsioon on $ 702.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INX ringlev varu?
INX ringlev varu on 205.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INX (ATH) hind?
INX saavutab ATH hinna summas 0.01190125 USD.
Mis oli kõigi aegade INX madalaim (ATL) hind?
INX nägi ATL hinda summas 0.00053597 USD.
Milline on INX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INX kauplemismaht on -- USD.
Kas INX sel aastal kõrgemale ka suundub?
INX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:01:47 (UTC+8)

InsightX (INX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.