Inscribe (INS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Inscribe (INS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Inscribe (INS) teave Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe. Ametlik veebisait: https://inscribe.app/ Valge raamat: https://inscribe.papyrs.com/@home/Inscribe Ostke INS kohe!

Inscribe (INS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Inscribe (INS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 213.42K $ 213.42K $ 213.42K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 21.91M $ 21.91M $ 21.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 974.07K $ 974.07K $ 974.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.883384 $ 0.883384 $ 0.883384 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00392626 $ 0.00392626 $ 0.00392626 Praegune hind: $ 0.00977919 $ 0.00977919 $ 0.00977919 Lisateave Inscribe (INS) hinna kohta

Inscribe (INS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Inscribe (INS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INS tokeni tokenoomikat, avastage INS tokeni reaalajas hinda!

INS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INS võiks suunduda? Meie INS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INS tokeni hinna ennustust kohe!

