Inscribe logo

Inscribe hind (INS)

Loendis mitteolevad

1 INS/USD reaalajas hind:

$0.00979087
$0.00979087$0.00979087
-4.60%1D
USD
Inscribe (INS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:13:06 (UTC+8)

Inscribe (INS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00976416
$ 0.00976416$ 0.00976416
24 h madal
$ 0.01045572
$ 0.01045572$ 0.01045572
24 h kõrge

$ 0.00976416
$ 0.00976416$ 0.00976416

$ 0.01045572
$ 0.01045572$ 0.01045572

$ 0.883384
$ 0.883384$ 0.883384

$ 0.00392626
$ 0.00392626$ 0.00392626

+0.17%

-4.68%

-12.75%

-12.75%

Inscribe (INS) reaalajas hind on $0.00979087. Viimase 24 tunni jooksul INS kaubeldud madalaim $ 0.00976416 ja kõrgeim $ 0.01045572 näitab aktiivset turu volatiivsust. INSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.883384 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00392626.

Lüliajalise tootluse osas on INS muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -4.68% 24 tunni vältel -12.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Inscribe (INS) – turuteave

$ 214.46K
$ 214.46K$ 214.46K

--
----

$ 978.79K
$ 978.79K$ 978.79K

21.91M
21.91M 21.91M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Inscribe praegune turukapitalisatsioon on $ 214.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. INS ringlev varu on 21.91M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 978.79K.

Inscribe (INS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Inscribe ja USD hinnamuutus $ -0.00048133982084977.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Inscribe ja USD hinnamuutus $ +0.0011011497.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Inscribe ja USD hinnamuutus $ +0.0057955106.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Inscribe ja USD hinnamuutus $ +0.002888495495949502.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00048133982084977-4.68%
30 päeva$ +0.0011011497+11.25%
60 päeva$ +0.0057955106+59.19%
90 päeva$ +0.002888495495949502+41.85%

Mis on Inscribe (INS)

Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.

Üksuse Inscribe (INS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Inscribe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Inscribe (INS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Inscribe (INS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Inscribe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Inscribe hinna ennustust kohe!

INS kohalike valuutade suhtes

Inscribe (INS) tokenoomika

Inscribe (INS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inscribe (INS) kohta

Kui palju on Inscribe (INS) tänapäeval väärt?
Reaalajas INS hind USD on 0.00979087 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INS/USD hind?
Praegune hind INS/USD on $ 0.00979087. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Inscribe turukapitalisatsioon?
INS turukapitalisatsioon on $ 214.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INS ringlev varu?
INS ringlev varu on 21.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INS (ATH) hind?
INS saavutab ATH hinna summas 0.883384 USD.
Mis oli kõigi aegade INS madalaim (ATL) hind?
INS nägi ATL hinda summas 0.00392626 USD.
Milline on INS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INS kauplemismaht on -- USD.
Kas INS sel aastal kõrgemale ka suundub?
INS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:13:06 (UTC+8)

