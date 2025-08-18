Mis on Inscribe (INS)

Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inscribe (INS) kohta Kui palju on Inscribe (INS) tänapäeval väärt? Reaalajas INS hind USD on 0.00979087 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INS/USD hind? $ 0.00979087 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Inscribe turukapitalisatsioon? INS turukapitalisatsioon on $ 214.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INS ringlev varu? INS ringlev varu on 21.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INS (ATH) hind? INS saavutab ATH hinna summas 0.883384 USD . Mis oli kõigi aegade INS madalaim (ATL) hind? INS nägi ATL hinda summas 0.00392626 USD . Milline on INS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INS kauplemismaht on -- USD . Kas INS sel aastal kõrgemale ka suundub? INS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INS hinna ennustust

