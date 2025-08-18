Rohkem infot BLOCK INN

INN (BLOCK INN) hinna teave (USD)

INN (BLOCK INN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BLOCK INN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOCK INNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.025923 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BLOCK INN muutunud +1.24% viimase tunni jooksul, -10.37% 24 tunni vältel -13.79% viimase 7 päeva jooksul.

INN praegune turukapitalisatsioon on $ 74.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLOCK INN ringlev varu on 110.00M, mille koguvaru on 110000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 74.17K.

Mis on INN (BLOCK INN)

Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on INN (BLOCK INN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLOCK INN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLOCK INN/USD hind?
Praegune hind BLOCK INN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on INN turukapitalisatsioon?
BLOCK INN turukapitalisatsioon on $ 74.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLOCK INN ringlev varu?
BLOCK INN ringlev varu on 110.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLOCK INN (ATH) hind?
BLOCK INN saavutab ATH hinna summas 0.025923 USD.
Mis oli kõigi aegade BLOCK INN madalaim (ATL) hind?
BLOCK INN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BLOCK INN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLOCK INN kauplemismaht on -- USD.
Kas BLOCK INN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLOCK INN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLOCK INN hinna ennustust.
