Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain. Ametlik veebisait: https://ink.one/

Ink (INK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ink (INK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 326.95K $ 326.95K $ 326.95K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 463.91M $ 463.91M $ 463.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 704.76K $ 704.76K $ 704.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.94183 $ 0.94183 $ 0.94183 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00021265 $ 0.00021265 $ 0.00021265 Praegune hind: $ 0.00070465 $ 0.00070465 $ 0.00070465 Lisateave Ink (INK) hinna kohta

Ink (INK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ink (INK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INK tokeni tokenoomikat, avastage INK tokeni reaalajas hinda!

INK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INK võiks suunduda? Meie INK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

