Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain.

Kui palju on Ink (INK) tänapäeval väärt? Reaalajas INK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INK/USD hind? $ 0 . Milline on Ink turukapitalisatsioon? INK turukapitalisatsioon on $ 329.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INK ringlev varu? INK ringlev varu on 463.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INK (ATH) hind? INK saavutab ATH hinna summas 0.94183 USD . Mis oli kõigi aegade INK madalaim (ATL) hind? INK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on INK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INK kauplemismaht on -- USD .

