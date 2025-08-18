Mis on Injective Quants (QUNT)

$QUNT will sit on faces.

Injective Quants (QUNT) Ametlik veebisait

Injective Quants hinna ennustus (USD)

Kui palju on Injective Quants (QUNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Injective Quants (QUNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Injective Quants nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

QUNT kohalike valuutade suhtes

Injective Quants (QUNT) tokenoomika

Injective Quants (QUNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Injective Quants (QUNT) kohta Kui palju on Injective Quants (QUNT) tänapäeval väärt? Reaalajas QUNT hind USD on 0.00289338 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QUNT/USD hind? $ 0.00289338 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QUNT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Injective Quants turukapitalisatsioon? QUNT turukapitalisatsioon on $ 1.75M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QUNT ringlev varu? QUNT ringlev varu on 604.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUNT (ATH) hind? QUNT saavutab ATH hinna summas 0.0313927 USD . Mis oli kõigi aegade QUNT madalaim (ATL) hind? QUNT nägi ATL hinda summas 0.0014318 USD . Milline on QUNT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QUNT kauplemismaht on -- USD . Kas QUNT sel aastal kõrgemale ka suundub? QUNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUNT hinna ennustust

Injective Quants (QUNT) Olulised valdkonna uudised