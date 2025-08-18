Rohkem infot IBGT

Infrared BGT hind (IBGT)

1 IBGT/USD reaalajas hind:

$2.32
$2.32
-4.80%1D
Infrared BGT (IBGT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:26:57 (UTC+8)

Infrared BGT (IBGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.31
$ 2.31
24 h madal
$ 2.47
$ 2.47
24 h kõrge

$ 2.31
$ 2.31

$ 2.47
$ 2.47

$ 11.74
$ 11.74

$ 1.71
$ 1.71

-1.46%

-4.81%

+8.68%

+8.68%

Infrared BGT (IBGT) reaalajas hind on $2.32. Viimase 24 tunni jooksul IBGT kaubeldud madalaim $ 2.31 ja kõrgeim $ 2.47 näitab aktiivset turu volatiivsust. IBGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.74 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.71.

Lüliajalise tootluse osas on IBGT muutunud -1.46% viimase tunni jooksul, -4.81% 24 tunni vältel +8.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Infrared BGT (IBGT) – turuteave

$ 34.17M
$ 34.17M

--
--

$ 34.17M
$ 34.17M

14.73M
14.73M

14,728,955.01195307
14,728,955.01195307

Infrared BGT praegune turukapitalisatsioon on $ 34.17M -- 24 tunnise kauplemismahuga. IBGT ringlev varu on 14.73M, mille koguvaru on 14728955.01195307. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.17M.

Infrared BGT (IBGT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Infrared BGT ja USD hinnamuutus $ -0.117216415121937.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Infrared BGT ja USD hinnamuutus $ -0.0845338400.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Infrared BGT ja USD hinnamuutus $ +0.0226146640.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Infrared BGT ja USD hinnamuutus $ -2.337392391084438.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.117216415121937-4.81%
30 päeva$ -0.0845338400-3.64%
60 päeva$ +0.0226146640+0.97%
90 päeva$ -2.337392391084438-50.18%

Mis on Infrared BGT (IBGT)

Üksuse Infrared BGT (IBGT) allikas

Infrared BGT hinna ennustus (USD)

Kui palju on Infrared BGT (IBGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Infrared BGT (IBGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Infrared BGT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Infrared BGT hinna ennustust kohe!

IBGT kohalike valuutade suhtes

Infrared BGT (IBGT) tokenoomika

Infrared BGT (IBGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IBGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infrared BGT (IBGT) kohta

Kui palju on Infrared BGT (IBGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas IBGT hind USD on 2.32 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IBGT/USD hind?
Praegune hind IBGT/USD on $ 2.32. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Infrared BGT turukapitalisatsioon?
IBGT turukapitalisatsioon on $ 34.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IBGT ringlev varu?
IBGT ringlev varu on 14.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IBGT (ATH) hind?
IBGT saavutab ATH hinna summas 11.74 USD.
Mis oli kõigi aegade IBGT madalaim (ATL) hind?
IBGT nägi ATL hinda summas 1.71 USD.
Milline on IBGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IBGT kauplemismaht on -- USD.
Kas IBGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
IBGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IBGT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:26:57 (UTC+8)

Infrared BGT (IBGT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.