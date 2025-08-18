Rohkem infot IBERA

IBERA Hinnainfo

IBERA Ametlik veebisait

IBERA Tokenoomika

IBERA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Infrared Bera logo

Infrared Bera hind (IBERA)

Loendis mitteolevad

1 IBERA/USD reaalajas hind:

$2.36
$2.36$2.36
-2.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Infrared Bera (IBERA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:26:48 (UTC+8)

Infrared Bera (IBERA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.31
$ 2.31$ 2.31
24 h madal
$ 2.5
$ 2.5$ 2.5
24 h kõrge

$ 2.31
$ 2.31$ 2.31

$ 2.5
$ 2.5$ 2.5

$ 8.98
$ 8.98$ 8.98

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

+2.26%

-2.74%

+9.54%

+9.54%

Infrared Bera (IBERA) reaalajas hind on $2.36. Viimase 24 tunni jooksul IBERA kaubeldud madalaim $ 2.31 ja kõrgeim $ 2.5 näitab aktiivset turu volatiivsust. IBERAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.98 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.41.

Lüliajalise tootluse osas on IBERA muutunud +2.26% viimase tunni jooksul, -2.74% 24 tunni vältel +9.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Infrared Bera (IBERA) – turuteave

$ 187.04M
$ 187.04M$ 187.04M

--
----

$ 187.04M
$ 187.04M$ 187.04M

79.10M
79.10M 79.10M

79,099,973.3229756
79,099,973.3229756 79,099,973.3229756

Infrared Bera praegune turukapitalisatsioon on $ 187.04M -- 24 tunnise kauplemismahuga. IBERA ringlev varu on 79.10M, mille koguvaru on 79099973.3229756. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 187.04M.

Infrared Bera (IBERA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Infrared Bera ja USD hinnamuutus $ -0.066729688672042.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Infrared Bera ja USD hinnamuutus $ +0.0795935960.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Infrared Bera ja USD hinnamuutus $ +0.7313817000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Infrared Bera ja USD hinnamuutus $ -0.812545177702983.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.066729688672042-2.74%
30 päeva$ +0.0795935960+3.37%
60 päeva$ +0.7313817000+30.99%
90 päeva$ -0.812545177702983-25.61%

Mis on Infrared Bera (IBERA)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Infrared Bera (IBERA) allikas

Ametlik veebisait

Infrared Bera hinna ennustus (USD)

Kui palju on Infrared Bera (IBERA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Infrared Bera (IBERA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Infrared Bera nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Infrared Bera hinna ennustust kohe!

IBERA kohalike valuutade suhtes

Infrared Bera (IBERA) tokenoomika

Infrared Bera (IBERA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IBERA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infrared Bera (IBERA) kohta

Kui palju on Infrared Bera (IBERA) tänapäeval väärt?
Reaalajas IBERA hind USD on 2.36 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IBERA/USD hind?
Praegune hind IBERA/USD on $ 2.36. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Infrared Bera turukapitalisatsioon?
IBERA turukapitalisatsioon on $ 187.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IBERA ringlev varu?
IBERA ringlev varu on 79.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IBERA (ATH) hind?
IBERA saavutab ATH hinna summas 8.98 USD.
Mis oli kõigi aegade IBERA madalaim (ATL) hind?
IBERA nägi ATL hinda summas 1.41 USD.
Milline on IBERA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IBERA kauplemismaht on -- USD.
Kas IBERA sel aastal kõrgemale ka suundub?
IBERA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IBERA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:26:48 (UTC+8)

Infrared Bera (IBERA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.