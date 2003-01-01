Infinity Skies (ISKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Infinity Skies (ISKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Infinity Skies (ISKY) teave In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies. Ametlik veebisait: https://infinityskies.io/

Infinity Skies (ISKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Infinity Skies (ISKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.91K $ 8.91K $ 8.91K Koguvaru: $ 18.36M $ 18.36M $ 18.36M Ringlev varu: $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.54K $ 10.54K $ 10.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.727568 $ 0.727568 $ 0.727568 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00025171 $ 0.00025171 $ 0.00025171 Praegune hind: $ 0.00057416 $ 0.00057416 $ 0.00057416 Lisateave Infinity Skies (ISKY) hinna kohta

Infinity Skies (ISKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Infinity Skies (ISKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ISKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ISKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

