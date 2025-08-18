Rohkem infot ISKY

Infinity Skies hind (ISKY)

1 ISKY/USD reaalajas hind:

$0.00056677
$0.00056677$0.00056677
+0.50%1D
Infinity Skies (ISKY) reaalajas hinnagraafik
Infinity Skies (ISKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.727568
$ 0.727568$ 0.727568

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.56%

+0.03%

+0.03%

Infinity Skies (ISKY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ISKY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.727568 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ISKY muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.56% 24 tunni vältel +0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Infinity Skies (ISKY) – turuteave

$ 8.79K
$ 8.79K$ 8.79K

--
----

$ 10.41K
$ 10.41K$ 10.41K

15.52M
15.52M 15.52M

18,360,936.23
18,360,936.23 18,360,936.23

Infinity Skies praegune turukapitalisatsioon on $ 8.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ISKY ringlev varu on 15.52M, mille koguvaru on 18360936.23. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.41K.

Infinity Skies (ISKY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Infinity Skies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Infinity Skies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Infinity Skies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Infinity Skies ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.56%
30 päeva$ 0+4.54%
60 päeva$ 0+4.11%
90 päeva$ 0--

Mis on Infinity Skies (ISKY)

In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Infinity Skies (ISKY) allikas

Ametlik veebisait

Infinity Skies hinna ennustus (USD)

Kui palju on Infinity Skies (ISKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Infinity Skies (ISKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Infinity Skies nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Infinity Skies hinna ennustust kohe!

ISKY kohalike valuutade suhtes

Infinity Skies (ISKY) tokenoomika

Infinity Skies (ISKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infinity Skies (ISKY) kohta

Kui palju on Infinity Skies (ISKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISKY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISKY/USD hind?
Praegune hind ISKY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Infinity Skies turukapitalisatsioon?
ISKY turukapitalisatsioon on $ 8.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISKY ringlev varu?
ISKY ringlev varu on 15.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISKY (ATH) hind?
ISKY saavutab ATH hinna summas 0.727568 USD.
Mis oli kõigi aegade ISKY madalaim (ATL) hind?
ISKY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ISKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISKY kauplemismaht on -- USD.
Kas ISKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISKY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.