INFINITY (8) is a self-sustaining, deflationary PoW token designed to leverage Sonic’s FeeM mechanics and create a perpetual flywheel of value and demand. NFINITY is a PoW token programmed for the perpetual growth. Its core design revolves around a direct value feedback loop created by Sonic’s FeeM mechanism – 90% of all gas fees spent on mining Infinity are automatically reinvested into the token. INFINITY introduces the fastest emission reduction schedule ever deployed in a PoW token.

Infinity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Infinity (8) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Infinity (8) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Infinity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Infinity (8) tokenoomika

Infinity (8) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 8 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infinity (8) kohta Kui palju on Infinity (8) tänapäeval väärt? Reaalajas 8 hind USD on 0.00053907 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 8/USD hind? $ 0.00053907 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 8/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Infinity turukapitalisatsioon? 8 turukapitalisatsioon on $ 47.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 8 ringlev varu? 8 ringlev varu on 88.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 8 (ATH) hind? 8 saavutab ATH hinna summas 0.01459634 USD . Mis oli kõigi aegade 8 madalaim (ATL) hind? 8 nägi ATL hinda summas 0.00046427 USD . Milline on 8 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 8 kauplemismaht on -- USD . Kas 8 sel aastal kõrgemale ka suundub? 8 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 8 hinna ennustust

