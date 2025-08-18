Rohkem infot INCO

InfinitiCoin hind (INCO)

$0.01073754
$0.01073754
+0.10%1D
InfinitiCoin (INCO) reaalajas hinnagraafik
InfinitiCoin (INCO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0107132
$ 0.0107132$ 0.0107132
24 h madal
$ 0.01074686
$ 0.01074686$ 0.01074686
24 h kõrge

$ 0.0107132
$ 0.0107132$ 0.0107132

$ 0.01074686
$ 0.01074686$ 0.01074686

$ 0.02101208
$ 0.02101208$ 0.02101208

$ 0.00838394
$ 0.00838394$ 0.00838394

+0.05%

+0.18%

+0.99%

+0.99%

InfinitiCoin (INCO) reaalajas hind on $0.01073754. Viimase 24 tunni jooksul INCO kaubeldud madalaim $ 0.0107132 ja kõrgeim $ 0.01074686 näitab aktiivset turu volatiivsust. INCOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02101208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00838394.

Lüliajalise tootluse osas on INCO muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, +0.18% 24 tunni vältel +0.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

InfinitiCoin (INCO) – turuteave

$ 10.74M
$ 10.74M$ 10.74M

--
----

$ 10.74M
$ 10.74M$ 10.74M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

InfinitiCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 10.74M -- 24 tunnise kauplemismahuga. INCO ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.74M.

InfinitiCoin (INCO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse InfinitiCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse InfinitiCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0002576988.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse InfinitiCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0010262951.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse InfinitiCoin ja USD hinnamuutus $ +0.000890631679535356.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.18%
30 päeva$ +0.0002576988+2.40%
60 päeva$ +0.0010262951+9.56%
90 päeva$ +0.000890631679535356+9.04%

Mis on InfinitiCoin (INCO)

InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse InfinitiCoin (INCO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

InfinitiCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on InfinitiCoin (INCO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie InfinitiCoin (INCO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida InfinitiCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake InfinitiCoin hinna ennustust kohe!

INCO kohalike valuutade suhtes

InfinitiCoin (INCO) tokenoomika

InfinitiCoin (INCO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INCO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse InfinitiCoin (INCO) kohta

Kui palju on InfinitiCoin (INCO) tänapäeval väärt?
Reaalajas INCO hind USD on 0.01073754 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INCO/USD hind?
Praegune hind INCO/USD on $ 0.01073754. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on InfinitiCoin turukapitalisatsioon?
INCO turukapitalisatsioon on $ 10.74M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INCO ringlev varu?
INCO ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INCO (ATH) hind?
INCO saavutab ATH hinna summas 0.02101208 USD.
Mis oli kõigi aegade INCO madalaim (ATL) hind?
INCO nägi ATL hinda summas 0.00838394 USD.
Milline on INCO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INCO kauplemismaht on -- USD.
Kas INCO sel aastal kõrgemale ka suundub?
INCO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INCO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.