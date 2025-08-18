Mis on InfinitiCoin (INCO)

InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse InfinitiCoin (INCO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

InfinitiCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on InfinitiCoin (INCO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie InfinitiCoin (INCO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida InfinitiCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake InfinitiCoin hinna ennustust kohe!

INCO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

InfinitiCoin (INCO) tokenoomika

InfinitiCoin (INCO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INCO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse InfinitiCoin (INCO) kohta Kui palju on InfinitiCoin (INCO) tänapäeval väärt? Reaalajas INCO hind USD on 0.01073754 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INCO/USD hind? $ 0.01073754 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INCO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on InfinitiCoin turukapitalisatsioon? INCO turukapitalisatsioon on $ 10.74M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INCO ringlev varu? INCO ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INCO (ATH) hind? INCO saavutab ATH hinna summas 0.02101208 USD . Mis oli kõigi aegade INCO madalaim (ATL) hind? INCO nägi ATL hinda summas 0.00838394 USD . Milline on INCO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INCO kauplemismaht on -- USD . Kas INCO sel aastal kõrgemale ka suundub? INCO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INCO hinna ennustust

InfinitiCoin (INCO) Olulised valdkonna uudised