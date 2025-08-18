Mis on Infinite Sui Glitch (ISG)

nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community.

Infinite Sui Glitch hinna ennustus (USD)

Kui palju on Infinite Sui Glitch (ISG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Infinite Sui Glitch (ISG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Infinite Sui Glitch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Infinite Sui Glitch (ISG) tokenoomika

Infinite Sui Glitch (ISG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infinite Sui Glitch (ISG) kohta Kui palju on Infinite Sui Glitch (ISG) tänapäeval väärt? Reaalajas ISG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ISG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ISG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Infinite Sui Glitch turukapitalisatsioon? ISG turukapitalisatsioon on $ 15.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ISG ringlev varu? ISG ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISG (ATH) hind? ISG saavutab ATH hinna summas 0.0011416 USD . Mis oli kõigi aegade ISG madalaim (ATL) hind? ISG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ISG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ISG kauplemismaht on -- USD . Kas ISG sel aastal kõrgemale ka suundub? ISG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISG hinna ennustust

