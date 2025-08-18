Rohkem infot ISG

Infinite Sui Glitch (ISG) hinna teave (USD)

Infinite Sui Glitch (ISG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ISG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0011416 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ISG muutunud +0.40% viimase tunni jooksul, -15.00% 24 tunni vältel -28.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Infinite Sui Glitch praegune turukapitalisatsioon on $ 15.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ISG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.80K.

Tänase päeva jooksul oli üksuse Infinite Sui Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Infinite Sui Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Infinite Sui Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Infinite Sui Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Infinite Sui Glitch (ISG)

nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Infinite Sui Glitch (ISG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Infinite Sui Glitch (ISG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Infinite Sui Glitch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Infinite Sui Glitch (ISG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infinite Sui Glitch (ISG) kohta

Kui palju on Infinite Sui Glitch (ISG) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISG/USD hind?
Praegune hind ISG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Infinite Sui Glitch turukapitalisatsioon?
ISG turukapitalisatsioon on $ 15.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISG ringlev varu?
ISG ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISG (ATH) hind?
ISG saavutab ATH hinna summas 0.0011416 USD.
Mis oli kõigi aegade ISG madalaim (ATL) hind?
ISG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ISG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISG kauplemismaht on -- USD.
Kas ISG sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.