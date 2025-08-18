Infinite Sui Glitch hind (ISG)
Infinite Sui Glitch (ISG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ISG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0011416 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ISG muutunud +0.40% viimase tunni jooksul, -15.00% 24 tunni vältel -28.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Infinite Sui Glitch praegune turukapitalisatsioon on $ 15.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ISG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.80K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Infinite Sui Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Infinite Sui Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Infinite Sui Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Infinite Sui Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-15.00%
|30 päeva
|$ 0
|-80.30%
|60 päeva
|$ 0
|-80.57%
|90 päeva
|$ 0
|--
nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community.
