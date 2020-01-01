Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) teave We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions. Ametlik veebisait: https://www.iplr.site/ Ostke IPLR kohe!

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K Koguvaru: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M Ringlev varu: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00214484 $ 0.00214484 $ 0.00214484 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) hinna kohta

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IPLR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IPLR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IPLR tokeni tokenoomikat, avastage IPLR tokeni reaalajas hinda!

