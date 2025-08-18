Mis on Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenoomika

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IPLR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) kohta Kui palju on Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tänapäeval väärt? Reaalajas IPLR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IPLR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IPLR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Infinite Price Liquidity Rocket turukapitalisatsioon? IPLR turukapitalisatsioon on $ 12.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IPLR ringlev varu? IPLR ringlev varu on 994.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IPLR (ATH) hind? IPLR saavutab ATH hinna summas 0.00214484 USD . Mis oli kõigi aegade IPLR madalaim (ATL) hind? IPLR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IPLR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IPLR kauplemismaht on -- USD . Kas IPLR sel aastal kõrgemale ka suundub? IPLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IPLR hinna ennustust

