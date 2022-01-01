Infinite Money Glitch (IMG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Infinite Money Glitch (IMG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Infinite Money Glitch (IMG) teave Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens. Ametlik veebisait: https://www.img.money/ Ostke IMG kohe!

Infinite Money Glitch (IMG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Infinite Money Glitch (IMG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Koguvaru: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M Ringlev varu: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04171505 $ 0.04171505 $ 0.04171505 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00147691 $ 0.00147691 $ 0.00147691 Praegune hind: $ 0.00419009 $ 0.00419009 $ 0.00419009 Lisateave Infinite Money Glitch (IMG) hinna kohta

Infinite Money Glitch (IMG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Infinite Money Glitch (IMG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IMG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IMG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IMG tokeni tokenoomikat, avastage IMG tokeni reaalajas hinda!

IMG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IMG võiks suunduda? Meie IMG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IMG tokeni hinna ennustust kohe!

