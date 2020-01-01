Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) teave

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential!

$imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2!

With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

Ametlik veebisait:
https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 18.74K
$ 18.74K$ 18.74K
Koguvaru:
$ 415.59M
$ 415.59M$ 415.59M
Ringlev varu:
$ 415.59M
$ 415.59M$ 415.59M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 18.74K
$ 18.74K$ 18.74K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate IMGX2 tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

IMGX2 tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate IMGX2 tokeni tokenoomikat, avastage IMGX2 tokeni reaalajas hinda!

IMGX2 – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu IMGX2 võiks suunduda? Meie IMGX2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.