Infinite Money Glitch X2 logo

Infinite Money Glitch X2 hind (IMGX2)

Loendis mitteolevad

1 IMGX2/USD reaalajas hind:

--
----
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:46:25 (UTC+8)

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-6.68%

+0.34%

+0.34%

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul IMGX2 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMGX2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00189496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IMGX2 muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -6.68% 24 tunni vältel +0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) – turuteave

$ 18.61K
$ 18.61K$ 18.61K

--
----

$ 18.61K
$ 18.61K$ 18.61K

415.59M
415.59M 415.59M

415,587,576.657898
415,587,576.657898 415,587,576.657898

Infinite Money Glitch X2 praegune turukapitalisatsioon on $ 18.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IMGX2 ringlev varu on 415.59M, mille koguvaru on 415587576.657898. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.61K.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Infinite Money Glitch X2 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Infinite Money Glitch X2 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Infinite Money Glitch X2 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Infinite Money Glitch X2 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.68%
30 päeva$ 0-2.00%
60 päeva$ 0+18.85%
90 päeva$ 0--

Mis on Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

Üksuse Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) allikas

Ametlik veebisait

Infinite Money Glitch X2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Infinite Money Glitch X2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Infinite Money Glitch X2 hinna ennustust kohe!

IMGX2 kohalike valuutade suhtes

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenoomika

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMGX2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) kohta

Kui palju on Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tänapäeval väärt?
Reaalajas IMGX2 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IMGX2/USD hind?
Praegune hind IMGX2/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Infinite Money Glitch X2 turukapitalisatsioon?
IMGX2 turukapitalisatsioon on $ 18.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IMGX2 ringlev varu?
IMGX2 ringlev varu on 415.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMGX2 (ATH) hind?
IMGX2 saavutab ATH hinna summas 0.00189496 USD.
Mis oli kõigi aegade IMGX2 madalaim (ATL) hind?
IMGX2 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IMGX2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IMGX2 kauplemismaht on -- USD.
Kas IMGX2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
IMGX2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMGX2 hinna ennustust.
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

