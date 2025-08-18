Mis on Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

IMGX2 kohalike valuutade suhtes

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) kohta Kui palju on Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tänapäeval väärt? Reaalajas IMGX2 hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IMGX2/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IMGX2/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Infinite Money Glitch X2 turukapitalisatsioon? IMGX2 turukapitalisatsioon on $ 18.61K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IMGX2 ringlev varu? IMGX2 ringlev varu on 415.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMGX2 (ATH) hind? IMGX2 saavutab ATH hinna summas 0.00189496 USD . Mis oli kõigi aegade IMGX2 madalaim (ATL) hind? IMGX2 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IMGX2 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IMGX2 kauplemismaht on -- USD . Kas IMGX2 sel aastal kõrgemale ka suundub? IMGX2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMGX2 hinna ennustust

