Infinite Money Glitch hind (IMG)
-0.84%
-13.82%
+75.53%
+75.53%
Infinite Money Glitch (IMG) reaalajas hind on $0.00436368. Viimase 24 tunni jooksul IMG kaubeldud madalaim $ 0.00407571 ja kõrgeim $ 0.00511732 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04171505 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00147691.
Lüliajalise tootluse osas on IMG muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -13.82% 24 tunni vältel +75.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Infinite Money Glitch praegune turukapitalisatsioon on $ 4.36M -- 24 tunnise kauplemismahuga. IMG ringlev varu on 998.96M, mille koguvaru on 998957733.603802. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.36M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Infinite Money Glitch ja USD hinnamuutus $ -0.000700097239298763.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Infinite Money Glitch ja USD hinnamuutus $ -0.0005968405.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Infinite Money Glitch ja USD hinnamuutus $ -0.0004552701.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Infinite Money Glitch ja USD hinnamuutus $ -0.000810605992345115.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000700097239298763
|-13.82%
|30 päeva
|$ -0.0005968405
|-13.67%
|60 päeva
|$ -0.0004552701
|-10.43%
|90 päeva
|$ -0.000810605992345115
|-15.66%
Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens.
Infinite Money Glitch (IMG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.