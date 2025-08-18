Mis on Infinite Money Glitch (IMG)

Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infinite Money Glitch (IMG) kohta Kui palju on Infinite Money Glitch (IMG) tänapäeval väärt? Reaalajas IMG hind USD on 0.00436368 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IMG/USD hind? $ 0.00436368 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IMG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Infinite Money Glitch turukapitalisatsioon? IMG turukapitalisatsioon on $ 4.36M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IMG ringlev varu? IMG ringlev varu on 998.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMG (ATH) hind? IMG saavutab ATH hinna summas 0.04171505 USD . Mis oli kõigi aegade IMG madalaim (ATL) hind? IMG nägi ATL hinda summas 0.00147691 USD . Milline on IMG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IMG kauplemismaht on -- USD . Kas IMG sel aastal kõrgemale ka suundub? IMG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMG hinna ennustust

