Infinite Games (SN6) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Infinite Games (SN6) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Infinite Games (SN6) teave Ametlik veebisait: https://www.infinitegam.es/

Infinite Games (SN6) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Infinite Games (SN6) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Koguvaru: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Ringlev varu: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 Kõigi aegade madalaim: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 Praegune hind: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Lisateave Infinite Games (SN6) hinna kohta

Infinite Games (SN6) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Infinite Games (SN6) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SN6 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SN6 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SN6 tokeni tokenoomikat, avastage SN6 tokeni reaalajas hinda!

SN6 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SN6 võiks suunduda? Meie SN6 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SN6 tokeni hinna ennustust kohe!

