Infinite BTC Reward (IBR) teave $IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC. Ametlik veebisait: https://ibr.money/ Ostke IBR kohe!

Infinite BTC Reward (IBR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Infinite BTC Reward (IBR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.20K $ 27.20K $ 27.20K Koguvaru: $ 998.34M $ 998.34M $ 998.34M Ringlev varu: $ 998.34M $ 998.34M $ 998.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.20K $ 27.20K $ 27.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00149989 $ 0.00149989 $ 0.00149989 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Infinite BTC Reward (IBR) hinna kohta

Infinite BTC Reward (IBR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Infinite BTC Reward (IBR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IBR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IBR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IBR tokeni tokenoomikat, avastage IBR tokeni reaalajas hinda!

IBR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IBR võiks suunduda? Meie IBR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IBR tokeni hinna ennustust kohe!

