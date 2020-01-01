infinite backrooms (IB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi infinite backrooms (IB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

infinite backrooms (IB) teave Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community. Ametlik veebisait: https://www.infinitebackrooms.com/ Ostke IB kohe!

infinite backrooms (IB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage infinite backrooms (IB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 116.44K $ 116.44K $ 116.44K Koguvaru: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M Ringlev varu: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 116.44K $ 116.44K $ 116.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01155285 $ 0.01155285 $ 0.01155285 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011592 $ 0.00011592 $ 0.00011592 Lisateave infinite backrooms (IB) hinna kohta

infinite backrooms (IB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud infinite backrooms (IB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IB tokeni tokenoomikat, avastage IB tokeni reaalajas hinda!

