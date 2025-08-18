Mis on infinite backrooms (IB)

Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse infinite backrooms (IB) allikas Ametlik veebisait

infinite backrooms hinna ennustus (USD)

Kui palju on infinite backrooms (IB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie infinite backrooms (IB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida infinite backrooms nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake infinite backrooms hinna ennustust kohe!

IB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

infinite backrooms (IB) tokenoomika

infinite backrooms (IB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse infinite backrooms (IB) kohta Kui palju on infinite backrooms (IB) tänapäeval väärt? Reaalajas IB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on infinite backrooms turukapitalisatsioon? IB turukapitalisatsioon on $ 113.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IB ringlev varu? IB ringlev varu on 998.82M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IB (ATH) hind? IB saavutab ATH hinna summas 0.01155285 USD . Mis oli kõigi aegade IB madalaim (ATL) hind? IB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IB kauplemismaht on -- USD . Kas IB sel aastal kõrgemale ka suundub? IB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IB hinna ennustust

infinite backrooms (IB) Olulised valdkonna uudised