Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value.

Üksuse Infinaeon (INF) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Infinaeon (INF) tokenoomika

Infinaeon (INF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infinaeon (INF) kohta Kui palju on Infinaeon (INF) tänapäeval väärt? Reaalajas INF hind USD on 0.00131244 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INF/USD hind? $ 0.00131244 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Infinaeon turukapitalisatsioon? INF turukapitalisatsioon on $ 490.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INF ringlev varu? INF ringlev varu on 373.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INF (ATH) hind? INF saavutab ATH hinna summas 0.01577099 USD . Mis oli kõigi aegade INF madalaim (ATL) hind? INF nägi ATL hinda summas 0.00127614 USD . Milline on INF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INF kauplemismaht on -- USD . Kas INF sel aastal kõrgemale ka suundub? INF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INF hinna ennustust

