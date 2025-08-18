Mis on INDIE CRUSH (INDIE)

IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse INDIE CRUSH (INDIE) kohta Kui palju on INDIE CRUSH (INDIE) tänapäeval väärt? Reaalajas INDIE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INDIE/USD hind? $ 0 . Milline on INDIE CRUSH turukapitalisatsioon? INDIE turukapitalisatsioon on $ 26.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INDIE ringlev varu? INDIE ringlev varu on 999.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INDIE (ATH) hind? INDIE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade INDIE madalaim (ATL) hind? INDIE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on INDIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INDIE kauplemismaht on -- USD .

