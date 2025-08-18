Rohkem infot IPL

Indian Premier League Fan Token hind (IPL)

1 IPL/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Indian Premier League Fan Token (IPL) reaalajas hinnagraafik
Indian Premier League Fan Token (IPL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Indian Premier League Fan Token (IPL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul IPL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IPLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IPL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

Indian Premier League Fan Token (IPL) – turuteave

$ 6.82K
$ 6.82K$ 6.82K

--
----

$ 6.82K
$ 6.82K$ 6.82K

999.87M
999.87M 999.87M

999,874,967.583724
999,874,967.583724 999,874,967.583724

Indian Premier League Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 6.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IPL ringlev varu on 999.87M, mille koguvaru on 999874967.583724. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.82K.

Indian Premier League Fan Token (IPL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Indian Premier League Fan Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Indian Premier League Fan Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Indian Premier League Fan Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Indian Premier League Fan Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+26.68%
60 päeva$ 0+28.70%
90 päeva$ 0--

Mis on Indian Premier League Fan Token (IPL)

The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Indian Premier League Fan Token (IPL) allikas

Ametlik veebisait

Indian Premier League Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Indian Premier League Fan Token (IPL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Indian Premier League Fan Token (IPL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Indian Premier League Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Indian Premier League Fan Token hinna ennustust kohe!

IPL kohalike valuutade suhtes

Indian Premier League Fan Token (IPL) tokenoomika

Indian Premier League Fan Token (IPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Indian Premier League Fan Token (IPL) kohta

Kui palju on Indian Premier League Fan Token (IPL) tänapäeval väärt?
Reaalajas IPL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IPL/USD hind?
Praegune hind IPL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Indian Premier League Fan Token turukapitalisatsioon?
IPL turukapitalisatsioon on $ 6.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IPL ringlev varu?
IPL ringlev varu on 999.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IPL (ATH) hind?
IPL saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade IPL madalaim (ATL) hind?
IPL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IPL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IPL kauplemismaht on -- USD.
Kas IPL sel aastal kõrgemale ka suundub?
IPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IPL hinna ennustust.
Indian Premier League Fan Token (IPL) Olulised valdkonna uudised

08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.