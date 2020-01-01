Indi (INDI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Indi (INDI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Indi (INDI) teave Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. Ametlik veebisait: https://www.indisonic.xyz/ Ostke INDI kohe!

Indi (INDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Indi (INDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 311.09K $ 311.09K $ 311.09K Koguvaru: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M Ringlev varu: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 311.09K $ 311.09K $ 311.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.065643 $ 0.065643 $ 0.065643 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00383816 $ 0.00383816 $ 0.00383816 Praegune hind: $ 0.00386443 $ 0.00386443 $ 0.00386443 Lisateave Indi (INDI) hinna kohta

Indi (INDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Indi (INDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INDI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INDI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INDI tokeni tokenoomikat, avastage INDI tokeni reaalajas hinda!

