Indi logo

Indi hind (INDI)

Loendis mitteolevad

1 INDI/USD reaalajas hind:

$0.00484909
$0.00484909$0.00484909
+6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Indi (INDI) reaalajas hinnagraafik
Indi (INDI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00454533
24 h madal
$ 0.00523692
24 h kõrge

$ 0.00454533
$ 0.00523692
$ 0.065643
$ 0.00391969
-0.77%

+6.68%

+7.11%

+7.11%

Indi (INDI) reaalajas hind on $0.00484909. Viimase 24 tunni jooksul INDI kaubeldud madalaim $ 0.00454533 ja kõrgeim $ 0.00523692 näitab aktiivset turu volatiivsust. INDIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.065643 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00391969.

Lüliajalise tootluse osas on INDI muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, +6.68% 24 tunni vältel +7.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Indi (INDI) – turuteave

$ 390.35K
--
$ 390.35K
80.50M
80,500,000.0
Indi praegune turukapitalisatsioon on $ 390.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. INDI ringlev varu on 80.50M, mille koguvaru on 80500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 390.35K.

Indi (INDI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Indi ja USD hinnamuutus $ +0.00030376.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Indi ja USD hinnamuutus $ -0.0026947668.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Indi ja USD hinnamuutus $ -0.0020812560.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Indi ja USD hinnamuutus $ -0.006122950163063376.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00030376+6.68%
30 päeva$ -0.0026947668-55.57%
60 päeva$ -0.0020812560-42.92%
90 päeva$ -0.006122950163063376-55.80%

Mis on Indi (INDI)

Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Indi (INDI) allikas

Ametlik veebisait

Indi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Indi (INDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Indi (INDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Indi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Indi hinna ennustust kohe!

INDI kohalike valuutade suhtes

Indi (INDI) tokenoomika

Indi (INDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Indi (INDI) kohta

Kui palju on Indi (INDI) tänapäeval väärt?
Reaalajas INDI hind USD on 0.00484909 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INDI/USD hind?
Praegune hind INDI/USD on $ 0.00484909. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Indi turukapitalisatsioon?
INDI turukapitalisatsioon on $ 390.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INDI ringlev varu?
INDI ringlev varu on 80.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INDI (ATH) hind?
INDI saavutab ATH hinna summas 0.065643 USD.
Mis oli kõigi aegade INDI madalaim (ATL) hind?
INDI nägi ATL hinda summas 0.00391969 USD.
Milline on INDI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INDI kauplemismaht on -- USD.
Kas INDI sel aastal kõrgemale ka suundub?
INDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INDI hinna ennustust.
