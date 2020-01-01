Indexed Finance (NDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Indexed Finance (NDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Indexed Finance (NDX) teave Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. Ametlik veebisait: https://indexed.finance/

Indexed Finance (NDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Indexed Finance (NDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.83K $ 13.83K $ 13.83K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.14K $ 40.14K $ 40.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 27.71 $ 27.71 $ 27.71 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00233242 $ 0.00233242 $ 0.00233242 Praegune hind: $ 0.00401356 $ 0.00401356 $ 0.00401356 Lisateave Indexed Finance (NDX) hinna kohta

Indexed Finance (NDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Indexed Finance (NDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NDX tokeni tokenoomikat, avastage NDX tokeni reaalajas hinda!

NDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NDX võiks suunduda? Meie NDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NDX tokeni hinna ennustust kohe!

